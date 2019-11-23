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Rahmi Turan yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi! İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri

Sözcü Gazeteci yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Külliye'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti. Bu iddiaları isimsiz olarak ortaya atan Turan, bugün Külliye'ye giden CHP'linin isminin Muharrem İnce olduğunu ortaya attı. Asparagas haberleriyle bilinen Rahmi Turan'ın bu iddiasına Muharrem İnce'den jet hızında yalanma geldi. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun maşası Rahmi Turan'ın iddialarına karşılık, "Böyle bir görüşmeye dair kanıt varsa Taksim'de kendimi yakarım" yanıtını verdi. İşte Rahmi Turan'ın yalan haberlerinden bazıları...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 02:16
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Rahmi Turan yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi! İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri

Rahmi Turan, CHP'li bir ismin, 9 Kasım tarihinde Beştepe'de Başkan Erdoğan'la görüştüğünü öne sürdü. Ancak bu Kılıçdaroğlu'nun 'kullanışlı gazeteciler' üzerinden kurduğu yeni bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Haberi yayınladığında isim vermekten kaçınan Rahmi Turan, bugün o ismin CHP'li Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ortaya çıkmasından sonra Muharrem İnce'den jet hızında yalanlama geldi. "Böyle bir görüşmeye dair kanıt varsa Taksim'de kendimi yakarım" diyen İnce, "Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.

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Rahmi Turan yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi! İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri

Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

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Rahmi Turan yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi! İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri

Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

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Rahmi Turan yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi! İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri

Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.

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Rahmi Turan yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi! İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri

CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." dedi.