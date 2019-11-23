Rahmi Turan yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi! İşte Rahmi Turan'ın yalan haberleri
Sözcü Gazeteci yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Külliye'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti. Bu iddiaları isimsiz olarak ortaya atan Turan, bugün Külliye'ye giden CHP'linin isminin Muharrem İnce olduğunu ortaya attı. Asparagas haberleriyle bilinen Rahmi Turan'ın bu iddiasına Muharrem İnce'den jet hızında yalanma geldi. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun maşası Rahmi Turan'ın iddialarına karşılık, "Böyle bir görüşmeye dair kanıt varsa Taksim'de kendimi yakarım" yanıtını verdi. İşte Rahmi Turan'ın yalan haberlerinden bazıları...
Giriş Tarihi: 23.11.2019 02:13Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 02:16