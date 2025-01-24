Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliğine Rasim Şişman seçildi

İstanbul'da "ihale yolsuzluğu" kapsamında yürütülen soruşturma sonrası gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi 17 Ocak'ta tutuklandı. Belediye Meclisi başkanvekilini seçmek üzere toplandı. CHP'li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman, 26 oy ile Beşiktaş Belediye Başkanvekili seçildi. Sandıktan 3 boş oy çıktı.

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