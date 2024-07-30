Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa Kampı’nın kapanış programına konuk olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, gençlere seslendi. Program kapsamında konuşma yapan Berat Albayrak "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler." dedi.