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02.02.2020

Bekçilere yeni yetkiler geliyor! Peki bekçinin kimlik sorma yetkisi var mı? İşte yanıtı |Video

Bekçilere kimlik sorabilme ve gösterilere müdahale yetkisi veren kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemenin getirdiği yenilikleri Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncel A Haber’e değerlendirdi.

Bekçilere kimlik sorabilme ve gösterilere müdahale yetkisi veren kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Düzenlemenin getirdiği yenilikleri Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncel A Haber'e değerlendirdi.

"YALNIZCA BELİRLENEN ALANLARDA ARAMA VE KİMLİK YETKİLERİ OLACAK"

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncel konuya ilişkin: "Çarşı ve mahalle bekçilerimizden bizler oldukça faydalandık. Özellikle emniyette vermiş olduğumuz hizmeti bir üst seviyeye çıkardık. Aktif olarak görev yapan 21 bin bekçimiz var bunlardan yaklaşık %60'ı lise mezunu, %40'ı ise üniversite mezunudur. Eğitimleri şuan polis akademisi tarafından verilmektedir. Eğitimleri bittikten sonra alana çıktıklarında da 2 aylık bir eğitim süreçleri vardır. Daha sonra ise aktif görevlerini yapmaya hazır duruma geliyorlar. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri noktasında durdurma, kimlik sorma ve arama gibi düzenlemeler yaptık. Buradaki durdurma ve arama işlemi görev yönetmeliğinde aranan bazı şartlar var. Süreklilik arz eden bir arama değil, hayatın akışında aykırı gelen bir durumla karşılaştığında bu durumun geçerli olduğunu değerlendirebiliriz. Polis memurları kadar geniş değil daha dar bir yetkiye sahip olacaklardır. Yalnızca belirlenen alanlarda arama ve kimlik sorma yetkileri olacaktır." şeklinde değerlendirdi.

Silah ve zor kullanma yetkisinin önceki kanunda da var olduğunu belirten Tuncer: "2599 sayılı polis vazifeleri kanunun da polise verilmiş yetkinin aynısıdır ve bu kanun önceki kanunda da yer almaktadır." dedi.

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