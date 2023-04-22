BBP’de aday tanıtımı ve bayramlaşma! Mustafa Destici’den deprem bölgesi mesajı

Büyük Birlik Partisi’nin aday tanıtım ve bayramlaşma programında konuşan Mustafa Destici, “Hayat normale dönene kadar deprem bölgesinde olacağız. Hükümet kalıcı köy evlerini çok kısa süre içinde tamamladı.” dedi.

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