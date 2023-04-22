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BBP’de aday tanıtımı ve bayramlaşma! Mustafa Destici’den deprem bölgesi mesajı

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Giriş: 22.04.2023 15:50
Güncelleme:22.04.2023 15:51
Büyük Birlik Partisi’nin aday tanıtım ve bayramlaşma programında konuşan Mustafa Destici, “Hayat normale dönene kadar deprem bölgesinde olacağız. Hükümet kalıcı köy evlerini çok kısa süre içinde tamamladı.” dedi.
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