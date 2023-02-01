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BBP lideri Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici son yolculuğuna uğurlandı

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 16:37
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eskişehir'de Ali İhsan Destici için cenaze töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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