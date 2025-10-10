Bayrampaşa Belediyesi seçimine iptal

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis üyelerinin iradesi açık bir şekilde gasp edilmişti. Bu kapsamda yargı kararını verdi. Bayrampaşa'da AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.