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Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 18:26
Yerli ve Milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB3 yüksek irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. 19'uncu test uçuşunu gerçekleştiren milli SİHA'nın o anlarını BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Türk havacılığının altın çağı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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