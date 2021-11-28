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BAYKAR mühendisi ve 3kişinin öldüğü trafik kazası nasıl meydana geldi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.11.2021 16:21
Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden BAYKAR'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi, Nevşehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine BAYKAR teknik müdürü Selçuk Bayraktar da katıldı. O kazanın meydana geldiği noktaya uzanıyoruz. A Haber muhabiri Hasan Özdemir olay yerinde.
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