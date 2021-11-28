28 Kasım 2021, Pazar
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BAYKAR mühendisi ve 3kişinin öldüğü trafik kazası nasıl meydana geldi?
Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden BAYKAR'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi, Nevşehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine BAYKAR teknik müdürü Selçuk Bayraktar da katıldı. O kazanın meydana geldiği noktaya uzanıyoruz. A Haber muhabiri Hasan Özdemir olay yerinde.