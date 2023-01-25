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Batı’nın gerçek yüzü: İslamofobi! Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 12:58
Batı toplumlarının İslam'a ve Müslümanlara yönelik artan tahammülsüzlüğü ve şiddet eğilimi tüm gerçekliğiyle ortada. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik önce İsveç ardından Hollanda da gerçekleşen alçak saldırılar ise bu nefretin son örnekleri oldu. Peki başta Avrupa olmak üzere Batı ülkelerinde artan Türkiye ve İslam düşmanlığının sonu nereye gidiyor? Detaylar dosya haberimizde...
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