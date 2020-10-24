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Batı'da İslamofobi neden körükleniyor? İslam neden hedef alınıyor? Uzmanlar A Haber’de yorumladı

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Giriş: 24.10.2020 15:54
Güncelleme:24.10.2020 16:00
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’ı hedef alan küstah açıklamalarından sonra Paris’te iki Müslüman kadın ırkçı saldırılara maruz kaldı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bazı belediyelerin yüzme havuzlarında kadınlara özel seans saatleri düzenlemesini, terörist ideolojiyle bağdaştırdı. Bu durumun şoku yaşanırken Almanya’da ise yüzden fazla polis ile camiye baskın düzenlendi. Avrupa’da Müslümanlara karşı savaş açılırken Türkiye’den yaşananlara en yüksek perdeden tepki gösterildi. Başkan Erdoğan, her seferinde İslam’ı hedef alan Macron’un tedaviye ihtiyacının olduğunu söyledi. Batıda İslamofobi neden körükleniyor? İslam neden hedef alınıyor? Macron’un İlam derdi ne? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz verdi.

"TÜRKİYE FRANSA'NIN NEFESİNİ KESTİ"

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Avrupa'nın İslam düşmanlığı uzun zamandır devam ediyordu. Son 10 yılda bölgesel ve küresel güç olmak için stratejik adımlar atan Türkiye'nin adımları onları çok korkutuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye ve Türkler için değil tüm dünyada mazlumlar için mücadele ederek Müslümanların gür sesi olarak ortada. Birleşmiş Milletler'de 2 milyar nüfusu olan İslam dünyası için konuşmuştur.

Macron şu anda Avrupa Birliğinin tetikçiliğini yapıyor. Bunun altında Macron'un ve Fransa'nın çok özelliği var. Türkiye'ye karşı terör örgütlerini desteklemesi Kürtler ile Türkler arasında bir ayrıştırma çabası çok eskiden beri devam ediyor. Paris'in Ermenistan ile çok yakın ilişkileri var. Ermeni diasporasının önemli bir merkezidir. Başkan Erdoğan'ın Libya, Suriye, Lübnan ve Kıbrıs üzerinde kurduğu sistematik çalışmalar ve Mavi Vatan projesi Fransa'nın nefesini kesiyor." dedi

"İSLAM KARŞITI ÇEVRELERDEN BESLENEREK SEÇİME HAZIRLANIYOR"

Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, "Macron 2018 yılında partisiz bir siyasetçi olarak sahneye çıktı ve Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e karşı merkezdeki seçmenin başka bir alternatifi olmadığı için oyları alan bir isim olarak sahneye çıktı. Siyaset geçmişi sadece danışman seviyesinde olan bir isim olarak göründü. Yerel seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı. Ülkede önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde göçmen karşıtı ve İslam karşıtı çevrelerden beslenerek hazırlanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Macron’a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT TEPKİ: ZİHİNSEL NOKTADA BİR TEDAVİYE İHTİYACI VAR
Başkan Erdoğan’dan camiye baskına tepki: Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CAMİYE BASKINA TEPKİ: BUNUN ADI DÜPEDÜZ İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR
Alçaksın Macron! Charlie Hebdonun Hz.Muhammed karikatürleri Fransada devlet binalarına yansıtıldı! ALÇAKSIN MACRON! CHARLİE HEBDO'NUN HZ.MUHAMMED KARİKATÜRLERİ FRANSA'DA DEVLET BİNALARINA YANSITILDI!
Fransız gazeteci, Macron ve Fransa hükümetinin İslam karşıtlığını anlattı FRANSIZ GAZETECİ, MACRON VE FRANSA HÜKÜMETİNİN İSLAM KARŞITLIĞINI ANLATTI
Macron Fransada Müslümanları hedef haline getirdi MACRON FRANSA'DA MÜSLÜMANLARI HEDEF HALİNE GETİRDİ

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