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Başkan Erdoğan’dan camiye baskına tepki: Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır

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Giriş: 24.10.2020 15:02
Güncelleme:24.10.2020 15:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de yaptığı konuşmada Almanya’da camiye yapılan baskın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Avrupa'da tırmanan İslam düşmanlarının her gün yeni emareleri ile karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız. Bunların liderleri ile görüştüğümüz zaman, nasıl oldu ya, olmaz böyle bir şey hemen buna başladılar. Bütün kayıtlar ortada biz kayıtlarla konuşuyoruz. Onlarda özgürlük diye bir şey yok. Laiklik diye bir şey de yok. Hep yalan, güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların üzerine yansıtılması en sefilinden basitliktir.” ifadelerini kullandı.

AK Partiden Almanyadaki cami baskınına tepki: Avrupa Müslümanlarını taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır AK PARTİ'DEN ALMANYA'DAKİ CAMİ BASKININA TEPKİ: AVRUPA MÜSLÜMANLARINI TACİZ ETMEK DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNE SALDIRMAKTIR
Son dakika: Türkiyeden Almanyadaki cami baskınına sert tepki SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN ALMANYA'DAKİ CAMİ BASKININA SERT TEPKİ
Fransada İslam aleminin Peygamberi Hz Muhammede hakaret edenlerin eleştirildiği cami kapatılacak FRANSA'DA İSLAM ALEMİNİN PEYGAMBERİ HZ MUHAMMED'E HAKARET EDENLERİN ELEŞTİRİLDİĞİ CAMİ KAPATILACAK

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