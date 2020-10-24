Başkan Erdoğan’dan camiye baskına tepki: Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de yaptığı konuşmada Almanya’da camiye yapılan baskın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Avrupa'da tırmanan İslam düşmanlarının her gün yeni emareleri ile karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız. Bunların liderleri ile görüştüğümüz zaman, nasıl oldu ya, olmaz böyle bir şey hemen buna başladılar. Bütün kayıtlar ortada biz kayıtlarla konuşuyoruz. Onlarda özgürlük diye bir şey yok. Laiklik diye bir şey de yok. Hep yalan, güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların üzerine yansıtılması en sefilinden basitliktir.” ifadelerini kullandı.