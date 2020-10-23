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Alçaksın Macron! Charlie Hebdo'nun Hz.Muhammed karikatürleri Fransa'da devlet binalarına yansıtıldı!

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Giriş: 23.10.2020 20:03
Güncelleme:23.10.2020 20:04
Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisinin Hz.Muhammed'e yönelik yayınladığı karikatürlere ilişkin Fransa'da yeni bir skandala imza atıldı. Sözde peygamberimiz Hz.Muhammed'i karikatürize eden Charlie Hedbo'nun görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmaya başlandı. Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Fransa'da Müslüman karşıtlığı her geçen gün artarken yeni bir skandal daha yaşandı. Fransız Charlie Hebdo dergisinin peygamberimiz Hz.Muhammed'i karikatürize ettiği görseller Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmaya başlandı.

MACRON BİLDİĞİMİZ GİBİ

Son dönemlerde Müslüman karşıtlığı üzerine siyasetini güçlendiren Emmanuel Macron'un Fransa'sında skandallar bitmiyor. Paylaşılan karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

ONA GÖRE ÖZGÜRLÜK

Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü yayınlama kararı büyük tepki çekerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu kararı savunan bir açıklama yapmış ve bu durumun bir "özgürlük" olduğunu ifade etmişti.

Macron Fransada Müslümanları hedef haline getirdi MACRON FRANSA'DA MÜSLÜMANLARI HEDEF HALİNE GETİRDİ

BU ÜLKE AKLINI MI YİTİRDİ?

Fransız Milletvekili Clementine Autain, ülkesinde artan İslam karşıtlığına ilişkin, "Bu ülke aklını mi yitirdi?" diyerek Müslümanların hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Autain, kucaklayıcı tavır ve söylemlere dönülmezse toplumun büyük bir uçuruma sürüklenip iç savaşın çıkacağını sözlerine ekledi.

Bu ülke aklını mı yitirdi? Fransız Milletvekili ülkesindeki İslam karşıtlığına sitem etti BU ÜLKE AKLINI MI YİTİRDİ? FRANSIZ MİLLETVEKİLİ ÜLKESİNDEKİ İSLAM KARŞITLIĞINA SİTEM ETTİ

İÇİŞLERİ BAKANI HELAL GIDADAN RAHATSIZ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünleri için özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığını söylemişti.

SALDIRIDA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Charlie Hebdo Ocak 2015'te Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı. Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti.

Son dakika: Türkiyeden Fransaya Charlie Hebdo tepkisi: Kabul edilemez SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA CHARLİE HEBDO TEPKİSİ: KABUL EDİLEMEZ
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Alçaksın Macron! Charlie Hebdo'nun Hz.Muhammed karikatürleri Fransa'da devlet binalarına yansıtıldı!
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