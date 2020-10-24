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Başkan Erdoğan’dan Macron’a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

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Giriş: 24.10.2020 14:40
Güncelleme:24.10.2020 14:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada İslam’ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Macron denen zatın İslam ile derdi nedir? Bunun bir defa Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var.  İnanç hürriyetinden inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. İki de bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Seçimlerde akıbetinin ne olduğunu göreceğiz. Fransa’ya bir şey kazandıramadı ki kendine kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız bundan sonra da aynen devam edecektir.” dedi.

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