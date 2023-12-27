27 Aralık 2023, Çarşamba
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Batı Şeria’da zulüm devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde öldürülen Rami’nin babası olanları anlattı
Gazze'de katliamlara devam eden İsrail güçleri, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da da sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ateş açarak yaraladıkları Filistinli Rami El Abuşi'yi yakın mesafeden otomatik silahla hedef alarak öldürmüştü. Rami'nin babası yaşananları A Haber’e anlatı.