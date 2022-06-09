09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkomutan Erdoğan’dan Yunanistan’a tepki! Başkan Erdoğan’ın mesajları ne anlama geliyor?

Başkomutan Erdoğan’dan Yunanistan’a tepki! Başkan Erdoğan’ın mesajları ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2022 14:32
İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege'deki adaları silahlandıran Yunanistan'a tepki gösterdi. Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye çağıran Erdooğan, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder" dedi. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanser aşısı çıktı mı?
Kanser aşısı çıktı mı?
Dev tatbikatla ne mesaj verildi?
Dev tatbikatla ne mesaj verildi?
Başkan Erdoğan’dan F-16’lara alkış yağmuru
Başkan Erdoğan'dan F-16'lara alkış yağmuru
Yunanistan’ın 10’da 1’ini yapma kabiliyeti yok
"Yunanistan'ın 10’da 1’ini yapma kabiliyeti yok"
2 büyük ödül birden!
2 büyük ödül birden!
Yunanistan’a gözdağı: Aklınızı başınıza alın
Yunanistan'a gözdağı: Aklınızı başınıza alın
Tatbikatla ne mesaj veriliyor?
Tatbikatla ne mesaj veriliyor?
Teröristler nasıl ele geçiriliyor?
Teröristler nasıl ele geçiriliyor?
Başkomutan EFES-2022 Tatbikatı’nda!
Başkomutan EFES-2022 Tatbikatı'nda!
Türksat 5B açıklaması! Erdoğan da katılacak
Türksat 5B açıklaması! Erdoğan da katılacak
ATAK’lardan gövde gösterisi!
ATAK’lardan gövde gösterisi!
Kaçak göçmenlerle ilgili 2 yeni adım!
Kaçak göçmenlerle ilgili 2 yeni adım!
Daha Fazla Video Göster