Başkomutan Erdoğan’dan Yunanistan’a tepki! Başkan Erdoğan’ın mesajları ne anlama geliyor?

İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege'deki adaları silahlandıran Yunanistan'a tepki gösterdi. Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye çağıran Erdooğan, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder" dedi. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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