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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ile olan anısını anlattı! | VİDEO

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Giriş: 31.05.2020 18:49
Güncelleme:31.05.2020 18:49
Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Kurtulmuş ile olan anısını anlattı. Başkan Erdoğan, "Merhum Kurtulmuş'un bir önemli özelliği de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışmak olmuştur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış konuşmasında Dr. Niyazi Kurtulmuş ile olan anısını anlatan Erdoğan, "Merhum Kurtulmuş'un bir önemli özelliği de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışmak olmuştur." ifadelerini kullandı

"GECELERİ YATAKHANEYİ DOLAŞIP..."

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
Ortaya gerçekten buram buram tarih kokan bir eser ortaya çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını istedik ve böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kavuşmuş olduk.

Perşembe günleri tüm hastalara ücretsiz bakar. İhtiyaç sahiplerinin cebine de harçlıklarını koyardı. Gariplerin babası denmesinin sebebi de işte budur.

İsmail Niyazi Kurtulmuş nöbetçi oldukları zaman gelir yurtta geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır kimin üstü açık kimin üstü kapalı gelir bakardı. Bizim oradaki babalığı da biz onlardan görmüş olduk. Merhum Kurtulmuş'un bir önemli özelliği de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışmak olmuştur.

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