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Başkanlık sistemi revize edilecek! Bakanların Meclis sorumluluğu artacak

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 13:43
Güncelleme:14.04.2023 13:43
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilerek, daha da iyi hale getirilecek. Açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum ise yeni dönemin şifrelerini A Haber ile paylaştı. Buna göre Meclis'te genel görüşme açılması kolaylaşacak bakanlar sözlü soru önergelerine kürsüden yanıt verecek Anayasa Mahkemesi'nin kararname kararları da dikkate alınacak.
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