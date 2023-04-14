14 Nisan 2023, Cuma
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Başkanlık sistemi revize edilecek! Bakanların Meclis sorumluluğu artacak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilerek, daha da iyi hale getirilecek. Açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum ise yeni dönemin şifrelerini A Haber ile paylaştı. Buna göre Meclis'te genel görüşme açılması kolaylaşacak bakanlar sözlü soru önergelerine kürsüden yanıt verecek Anayasa Mahkemesi'nin kararname kararları da dikkate alınacak.