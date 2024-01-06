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Başkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti

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Giriş: 06.01.2024 16:02
Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.
Başkanı Erdoğan Blinken’i kabul etti
Başkanı Erdoğan Blinken'i kabul etti
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