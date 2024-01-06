06 Ocak 2024, Cumartesi
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Başkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti
Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.