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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı | Başkan Erdoğan hamdolsun hastalığı hafif geçiriyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 16:29
Güncelleme:05.02.2022 16:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer detayları canlı yayında aktardı.
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