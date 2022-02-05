05 Şubat 2022, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı | Başkan Erdoğan hamdolsun hastalığı hafif geçiriyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer detayları canlı yayında aktardı.