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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Somali diplomasisi!

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Giriş: 28.06.2023 17:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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