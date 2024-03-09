09 Mart 2024, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şanlıurfa'da muhalefete vaat tepkisi: Şehirlerimizi geri götürdüler
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta başlayan miting programı bugün Şanlıurfa'da devam etti. Başkan Erdoğan, "Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler" diye konuştu.