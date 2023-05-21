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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep’te önemli açıklamalar

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Giriş: 21.05.2023 20:41
Güncelleme:21.05.2023 20:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi deprem bölgesi Gaziantep’te vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Haftaya pazar sandıkları patlatıyor muyuz? Bay Bay Kemal'i emekli ediyor muyuz? Gaziantep'in gençlerine inanıyorum. Şu anda sordum alanda ne kadar insan var diye. Alanda 100 bin kişi var. İşte Gaziantep böyle! Buradan sandıklardan çok farklı bir ses gelecek.” dedi. 14 Mayıs'ta elde edilen zaferin devamı için 28 Mayıs'ta sandıklara gidilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bizim en büyük düşmanımız CHP Genel Başkanı değil! Zafer sarhoşluğudur, rehavettir!" mesajını verdi.
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