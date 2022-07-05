05 Temmuz 2022, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! İtalya Başbakanı Mario Draghi Türkiye'ye geldi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Başkent Ankara'da törenle karşılanan İtalyan Başbakanı Draghi ile Doğu Akdeniz gündemi ele alınacak. Başkan Erdoğan ile birlikte Draghi'yi karşılayan heyette Milli Savunma Bakanı Akar da yer aldı. Başkan Erdoğan ve Draghi basına kapalı özel görüşme gerçekleştirecek.