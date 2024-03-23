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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da: CHP her daim ABD ve Avrupa'nın sesi oldu

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Giriş: 23.03.2024 15:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Ankara'da büyük bir coşku yaşanırken Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Rusya'da gerçekleşen terör saldırısını kınarken "Terörün kalleş yüzünü bilen bir ülke olarak acılarını paylaşıyoruz" ifadeleriyle Rus vatandaşlarına başsağlığı diledi. Erdoğan diğer yandan CHP'de yaşanan kara para skandalına da değinirken partide kimsenin bu durumu doğru dürüst izah edemediğini belirtti. CHP'nin her zaman ABD ve Avrupa'nın sesi olduğunu ifade eden Erdoğan DEM ile yapılan ittifakı ise "Matruşka İttifakı" olarak tanımladı. İşte detaylar...
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Erdoğan: CHP Avrupa'nın ve ABD'nin sesidir
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