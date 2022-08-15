15 Ağustos 2022, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı" kapsamında canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.