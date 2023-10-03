03 Ekim 2023, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı polislerle telefonda görüştü! Bakan Ali Yerlikaya o anları paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde dün akşam saatlerinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaralı askerlerle görüştüğü açıklamıştı. O anlar bugün Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.