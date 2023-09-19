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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

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Giriş: 19.09.2023 01:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.
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