Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Budapeşte temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra kutlamalar çerçevesinde kentte bulunan Özbekistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

Başkan Erdoğan, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Mirziyoyev'i görüşmenin gerçekleştiği otelden uğurladı.