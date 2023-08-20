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Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'da sırayla Macaristan Başbakan Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Burada Başkan Erdoğan, liderlere hem ikili ilişkiler hem de bölgesel meselelerle ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çeken ifade ise, "İlişkiler tarihin en üst noktasında" şeklinde oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.08.2023 19:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 20:03
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Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında

İŞTE GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti" denildi.

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Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında

Görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında
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Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında