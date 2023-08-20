Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'da sırayla Macaristan Başbakan Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Burada Başkan Erdoğan, liderlere hem ikili ilişkiler hem de bölgesel meselelerle ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çeken ifade ise, "İlişkiler tarihin en üst noktasında" şeklinde oldu. İşte detaylar...