20 Ağustos 2023, Pazar
Başkan Erdoğan Viktor Orban, Şevket Mirziyoyev ve Aleksandar Vucic ile görüştü: İlişkiler tarihin en üst noktasında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'da sırayla Macaristan Başbakan Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Burada Başkan Erdoğan, liderlere hem ikili ilişkiler hem de bölgesel meselelerle ilgili önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çeken ifade ise, "İlişkiler tarihin en üst noktasında" şeklinde oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.08.2023 19:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 20:03
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