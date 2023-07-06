06 Temmuz 2023, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü! Gündem İsveç'in NATO üyeliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.