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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü! Gündem İsveç'in NATO üyeliği

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Giriş: 06.07.2023 08:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.
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