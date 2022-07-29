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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hakan Hilmi Füzün'un cenaze törenine katıldı

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Giriş: 29.07.2022 14:35
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, cenaze töreni sonrası "Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Hakan sen de hakkını bize helal et" dedi.
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