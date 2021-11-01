Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde, zirve kapsamında gerçekleşen kritik ikili görüşmeler vardı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın F-16 konusundan "Ben elimden geleni yapacağım" dediğini açıkladı. S-400 baskısına da değinen Başkan Erdoğan, "S-400 alan Hindistan'a yaptırım yok. Hindistan'la böyle bir adım atılması bizi üzer" dedi. Başkan Erdoğan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin Afganistan-Suriye-Libya-Doğu Akdeniz'de de güçleneceğini vurguladı. Uçakta bulunan Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, öne çıkan başlıkları A Haber canlı yayınında anlattı.

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