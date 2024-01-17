Başkan Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi! 2 liderle kritik görüşme

AK Parti terör saldırısı nedeniyle ertelediği Ankara ve İzmir adaylarını yarın açıklayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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