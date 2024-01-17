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Başkan Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi! 2 liderle kritik görüşme

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 19:53
AK Parti terör saldırısı nedeniyle ertelediği Ankara ve İzmir adaylarını yarın açıklayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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