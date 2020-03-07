Başkan Erdoğan'ın kritik Brüksel ziyaretinde neler konuşulacak? | Video

Başkan Erdoğan'ın 9 Mart'ta Brüksel'e yapacağı kritik ziyarete ilişkin detaylar merak konusuydu. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven zirvede gerçekleştirilecek temaslar ve gündem başlıklarını açıkladı. Düven, zirve öncesi zirveye katılacak olan ülkelerin vize serbestisi ve mültecilerle ilgili hangi noktada olduğunu belirtirken, AB'nin göçmenler konusunda nasıl bir karar alabileceğini aktardı.