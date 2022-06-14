14 Haziran 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Türksat 5B uydusu hizmete girdi!
Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla hizmete girdi. Türksat 5B'nin hizmete girmesi, veri iletim kapasitesinin 15 kat artması ve internet altyapısının genişlemesi anlamına geliyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu..