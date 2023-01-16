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Başkan Erdoğan’ın İstanbul programı! Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın açılışına katılacak... AK Parti MYK toplanıyor

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 09:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da. Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın açılışına katılacak. Öte yandan Ankara'da AK Parti MYK toplanıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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