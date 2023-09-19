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Başkan Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

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Giriş: 19.09.2023 03:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gündemdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini bildirdi.
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