Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a izlettirdiği video

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'a PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olan ve Türkiye'de katliamlar yapan terörist Mazlum Kobani'nin gerçek yüzünü gösteren bir video izlettirdi.