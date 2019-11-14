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14.11.2019
Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a izlettirdiği video
Dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'a PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olan ve Türkiye'de katliamlar yapan terörist Mazlum Kobani'nin gerçek yüzünü gösteren bir video izlettirdi.
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