Başkan Erdoğan’dan yeni üye mesajı: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda, partiye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim." diyerek partiye yeni katılımlara ilişkin ipucu verdi.