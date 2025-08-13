13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan yeni üye mesajı: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’
Başkan Erdoğan’dan yeni üye mesajı: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’

Başkan Erdoğan'dan yeni üye mesajı: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 16:16
Güncelleme:13.08.2025 16:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda, partiye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim." diyerek partiye yeni katılımlara ilişkin ipucu verdi.
Başkan Erdoğan’dan yeni üye mesajı: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’
AK Parti 24 yaşında! 2001 Türkiye’sinde nasıl bir atmosfer hakimdi?
AK Parti 24 yaşında! 2001 Türkiye'sinde nasıl bir atmosfer hakimdi?
Erdoğan: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’
Erdoğan: ‘Ne kadar Aydın var burada? Göreyim!’
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçecek?
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçecek?
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak
Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak
Devletin yardımlarını satmış
Devletin yardımlarını satmış
Kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun mu yaptı?
Kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun mu yaptı?
YPG’ye verilen son mesaj!
YPG'ye verilen son mesaj!
YPG oyunbozan durumda
"YPG oyunbozan durumda"
Emine Erdoğan’dan Pina-İz Projesi paylaşımı!
Emine Erdoğan’dan Pina-İz Projesi paylaşımı!
İBB’ye yeni operasyon! 13 kişi sorgulanıyor
İBB’ye yeni operasyon! 13 kişi sorgulanıyor
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı!
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı!
Daha Fazla Video Göster