Başkan Erdoğan'dan vefat eden Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı

Son dakika haberi... Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karahasanoğlu için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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