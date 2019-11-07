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07.11.2019

Başkan Erdoğan'dan UEFA 'asker selamı' tepkisi: "UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti. Erdoğan kritik ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, UEFA'nın Türk sporcularının sevinçlerini 'asker selamı' ile göstermelerine yönelik başlattığı skandal soruşturmalarla ilgili "UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" diyerek sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'ın UEFA ile ilgili söylediği işte o sözler;

"UEFA'NIN HAKSIZ VE SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ"

Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.

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