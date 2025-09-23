Başkan Erdoğan’dan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nde önemli mesaj: Trump ile kritik konuları ele alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile kritik konuların ele alınacağını ifade ederek "Trump ile sürekli olarak istişare halindeyiz." dedi.