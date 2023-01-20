20 Ocak 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan The Economist'in skandal kapağına sert tepki!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Kuralıkla ile mücadele hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Anlık adımlarla olmaz, belediyeler önlem almalı." dedi. The Economist'in skandal kapağına sert tepki gösteren Erdoğani "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor?" ifadelerini kullandı.