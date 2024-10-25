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Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hedefimizle aramıza kimse giremez

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hedefimizle aramıza kimse giremez

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Atacağımız adımları detaylıca ele aldık. 85 milyonun kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez" dedi.
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