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Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Asla unutmayacağız

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Giriş: 11.07.2023 12:31
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.
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