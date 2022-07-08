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Başkan Erdoğan’dan Shinzo Abe için başsağlığı mesajı

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Giriş: 08.07.2022 12:37
Son dakika haberleri… Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Kalbine kurşun isabet eden Abe hayata veda etti. Başkan Erdoğan, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, “Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.
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