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Başkan Erdoğan'dan sanatçılarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

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Giriş: 16.04.2022 21:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sanatçılarla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan korsan yayınlar hakkında sanatçıların emeklerine sahip çıkılacağını belirtirken "Sanatçı toplumun aynasıdır." ifadesini kullandı.
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