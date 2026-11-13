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Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den kritik görüşme
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki COP31 zirvesinin ardından İstanbul'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Savunma sanayii, yapay zeka, teknoloji ve yeni yatırımların yanı sıra Bedir Mutabakatı'nın da masada olacağı zirveye ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısına dair detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

Sevgi Canpolat
Editör
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