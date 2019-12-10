Başkan Erdoğan'dan "Örnek aldığınız lider var mı?" sorusuna net yanıt: Hz. Muhammed Mustafa... |Video

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada öğrencilerinin sorularını yanıtladı. "Örnek aldığınız lider var mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı "Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yakın tarihinde ve dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimlerdir?" sorusu üzerine Erdoğan, geçmişten bugüne bakıldığında kendisinin tek önderi ve rehberinin Hazreti Muhammed olduğunu kaydetti.

Erdoğan, hak, hukuk ve adaletin Hz. Muhammed'de olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Ardından adaletin de timsali olarak 40'ıncı Müslüman Hz. Ömer, çok önemli. O da adaletiyle timsal olmuş. Hz. Ömer bu yönüyle çok büyük önem arz ediyor. Çağımıza doğru yaklaştıkça Osmanlı'da, Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyetin kuruluşuna geldiğimizde aynı şekilde Gazi'nin önemi var. Yani bunlar dönemlerin adeta inşasını temin etmişler. Dönemlere damgalarını vurmuşlar. Bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Şu anda yaşayan liderler noktasına baktığımızda da şu andaki liderlere bakıyorum, oturuyoruz konuşuyoruz, biraz dara zora giriyoruz."